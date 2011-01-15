Губернатор: дайте справжнім господарям закупити, наприклад, худобу

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК закликає голів районних рад, сільських та селищних голів передбачити у місцевих бюджетах кошти на підтримку фермерських господарств та особистих господарств селян

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на нараді у Білій Церкві щодо розвитку агропромислового комплексу регіону.

«Я звертаюсь до сільських та селищних голів, у першу чергу до голів районних рад, з проханням передбачити в 2011 році у бюджетах ваших районів кошти на підтримку фермерських господарств і навіть особистих господарств населення. Розробіть відповідні програми і передбачте кошти… Дайте можливість справжнім господарям закупити, наприклад, худобу у тих хазяїв, котрі не спроможні їх сьогодні утримувати», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Разом з тим, він запропонував головам сільських та селищних рад акцентувати роботу на створенні позитивного іміджу розвитку сільських територій. «Знайдіть ту перевагу, яка приверне увагу інвестора, насамперед вітчизняного, до вашої території», - сказав губернатор.