На Сумщині чоловік викрав прапор міста

У Сумській області тимчасово непрацюючий мешканець Роменського району викрав прапор міста з міськрайонного центру зайнятості населення.

Як повідомила кореспонденту УНІАН співробітник cектору зв`язків з громадськістю Роменського міського відділу УМВС України в Сумській області Наталія ВОЙТЕНКО, представники адміністрації центру зайнятості зателефонували до правоохоронців та повідомили, що з їхньої будівлі зник прапор міста. На місце пригоди одразу ж виїхала слідчо-оперативна група, якій знадобилось менше години, щоб затримати злодія. Ним виявився 50-річний чоловік, який приїхав у Ромни стати на облік як безробітний.

Маючи вищу освіту та значний досвід роботи, він сподівався на хорошу вакансію й відповідне ставлення до грамотного фахівця. Однак спізнення на кілька хвилин не дозволило йому пройти необхідні процедури. А пропозицію адміністратора записатися на прийом через кілька днів він сприйняв як прояв неповаги. Чоловік вирішив звернутися до директора установи з вимогою приділити більше уваги своїй проблемі, адже добиратися із села далекувато й не зовсім зручно, до того ж - це витрата коштів. Але довге очікування прийому керівника його вкрай обурило.

Відтак безробітний на знак протесту заховав за пазуху один з трьох прапорів, що прикрашали стіни коридору, - зелений символ Ромен.

Після цього він пішов, на ходу промовивши адміністратору: «Прийду 19-го з прапором». Зміст цієї фрази працівник установи зрозумів лише згодом.

Тим часом зловмисник сів на автобус та поїхав додому в село Глинськ, де на кінцевій зупинці його зустріли оперативники.

Викрадений прапор повернуто на місце, за даним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи.