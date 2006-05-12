Вибух на нафтопроводі: пошкоджено десять будинків і школу

Вчора о 21.00 біля с.Тухля Сколівського району Львівської області під час випробувань на магістральному нафтопроводі "Дружба" стався вибух у трубопроводі газоповітряної суміші у шести місцях на ділянці 1,5 км.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху уламками каміння, металу та грунту було пошкоджено вікна і шиферну покрівлю у 10 приватних житлових будинках та загальноосвітній школі, розташованих на відстані 50-100 м від нафтопроводу.

Через спрацювання автоматики захисту лінії електропередач в районі вибуху без електропостачання залишилось три села повністю та два - частково. Постраждалих немає. Перекачка нафти здійснюється по паралельній лінії нафтопроводу. Загрози населенню, забруднення водних об`єктів, сільськогосподарських угідь немає. На місці події працюють аварійно-відновлювальні бригадами Львівського управління нафтопроводу "Дружба".