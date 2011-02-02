Російські «Рюриковичі» хочуть відсудити собі Києво-Печерську лавру

До суду за право володіти Києво-Печерською лаврою та Золотими воротами збираються йти ті, чиї пращури колись були власниками цих споруд. Нащадки князівського роду, як вони самі себе називають, хочуть повернути у власніть родини державні святині українців.

Як повідомляє ТСН, про своє право власності на державні споруди України заявили громадяни Російської Федерації, члени фонду "Княжеський". Вони називають себе нащадками князівського роду.

Два десятки Рюриковичів, до речі, претендують не лише на Печерську Лавру та Золоті Ворота.До переліку потрапив і Кремль. За право користуватися ним Рюриковичі будуть змагатися у суді.

"Причому тут Кремль до Єльцина, Путіна або якого-небудь Зюганова?", - зауважив керівник фонду "Княжеський" Валерій Кубарєв.

Проте нині Кремль – це резиденція президента Росії. На об‘єктивний розгляд справи в суді нащадки князівського роду не сподіваються.

"Ми були б наївними якщо б думали шо у влади можна виграти такий процес. Ми доведемо справу до Європейського суду", - підкреслив Кубарєв.

Зазначимо, справа Рюриковичів може мати несподіване продовження. Як в Росії так і в Україні живуть нащадки багатьох давніх родів, в чиїх приватних садибах нині розташовані органи державної влади.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про зацікавлення фонду "Княжеський" у поверненні Золотих воріт, але про Києво-Печерську лавру не йшлося.