Секретаріат Ющенка підозрює ”Сегодня” в упередженому ставленні до Президента?

У Секретаріаті Президента не виключають, що інтерв`ю колишнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА газеті «Сегодня» про те, що він не вірить у діоксинове отруєння Віктора ЮЩЕНКА направлено на те, щоб відволікти увагу від пошуку об`єктивної істини.

Про це йдеться в коментарі прес-секретаря Президента України Ірини ВАННИКОВОЇ щодо публікації в газеті «Сегодня» від 15 травня 2007 року.

І.ВАННИКОВА відзначає, що надавати правову оцінку подіям, пов`язаним з отруєнням Президента України та розслідуванням кримінальної справи за даним фактом, має лише слідчий, який здійснює досудове слідство, та прокурор.

”Що стосується інтерв`ю пана САЦЮКА газеті «Сегодня», то слід зазначити, що він мав би повідомити відомі йому факти не на шпальтах друкованих засобів масової інформації, а слідчому прокуратури”, - наголошує І.ВАННИКОВА.

За її словами, дії Президента спрямовані на ефективне розкриття та розслідування цього злочину. Глава держави виконав усі обов`язки, які покладені кримінально-процесуальним законодавством на потерпілого. Президент неодноразово демонстрував своє прагнення встановити обставини цієї справи, які серйозно зашкодили його здоров`ю. Він постійно співпрацює зі слідчими органами, надає слідству всю необхідну допомогу, підкреслила І.ВАННИКОВА.

Прес-секретар наголошує, що В.ЮЩЕНКО у своїх публічних висловлюваннях неодноразово заявляв, що очікує встановлення істини винятково правовим шляхом. “Відтак, Секретаріат Президента у зв`язку зі статтею в газеті «Сегодня» переконаний, що органи прокуратури мають розглянути матеріал, опублікований в газеті, та встановити, чи не є це спробою тиску на слідство, оскільки існують усі підстави вважати, що автор інтерв`ю переслідував мету не допомогти слідству, а навпаки відволікти увагу від пошуку об`єктивної істини”, - підкреслюється в коментарі.

Насамкінець, відзначає прес-секретар, уже неодноразово впродовж останнього часу чиняться спроби нав`язати слідству надумані версії щодо розкриття злочину. “Що ж до газети «Сегодня», то подібна публікація є не першим випадком, коли це видання дозволяє собі такі упереджені висловлювання”, зазначає І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, В.САЦЮК інтерв`ю газеті «Сегодня» сказав, що не вірить у діоксинове отруєння колишнього кандидата, а нині Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

«За моєю інформацією, коли з ЮЩЕНКОМ щось сталося (а сталося поза сумнівами, це ж видно), ще в Австрії його близьке оточення почало гарячково шукати по Інтернету, під що можна підігнати такі симптоми. І знайшли діоксинову версію, яку потім і озвучили. Про це мені особисто говорили близькі до сім`ї Президента люди, які при цьому були присутні», - повідомив В.САЦЮК.

Стосовно того, що була інформація, що кров В.ЮЩЕНКА таки досліджувалася за кордоном і там знайшли діоксин, В.САЦЮК сказав, що немає підтвердження того, що це була саме кров нинішнього Президента.