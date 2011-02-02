У центрі Києва стріляли

Працівники Шевченківського районного управління київської міліції проводять перевірку за фактом інциденту із застосуванням зброї, що стався сьогодні вранці в одному з приміщень за адресою Ярославів Вал, 3.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, сьогодні вранці працівники виконавчої служби разом із представниками однієї із київських фірм намагалися пройти до зазначеного приміщення, маючи на руках рішення суду про виселення представників іншої фірми. Втім, охоронець, який на той час перебував на чергуванні в приміщенні, не дозволив цього зробити і застосував травматичну зброю, зробивши, за попередніми даними, чотири постріли в повітря.

В результаті цього, як наразі відомо, внаслідок рикошету кулі одна людина отримала поранення.