Як оптимізувати маршрутну мережу

Кіровоградська міська влада замовила у науково-дослідного інституту Міністерства інфраструктури України вивчення пасажирських потоків в обласному центрі з метою розвитку галузі перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської міськради з посиланням на слова першого заступника мера Василя ДЗЯДУХА.

За його словами, міська влада ініціювала в Кіровограді ряд масштабних проектів, реалізація яких дасть змогу оптимізувати маршрутну мережу, підвищити рівень і якість транспортного обслуговування пасажирів.

Вартість замовлених у міністерства послуг становитиме 150 тис. грн., кошти вже передбачені в міському бюджеті.

Як відзначив В.ДЗЯДУХ, одночасно ведуться переговори з двома кіровоградськими вищими навчальними закладами – технічним та педагогічним університетами, участь яких у дослідженнях сприятиме зменшенню собівартості моніторингу.

За результатами досліджень міська влада сподівається зробити висновки щодо напрямків маршрутів, типу та кількості транспортних засобів, режиму їх руху.

В.ДЗЯДУХ наголосив, що наступним етапом, який дасть змогу владі ефективно контролювати виконання перевізниками своїх договірних зобов’язань, стане впровадження диспетчерської служби. За допомогою GPS-навігаторів служба матиме повну інформацію про роботу автобусів на кожному маршруті.

За словами В.ДЗЯДУХА, одним з перших новинку випробує ВАТ «Автобусний парк».