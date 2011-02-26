Погода на неділю

У неділю, 27 лютого, в Україні очікується невеликий сніг. У східних, а вночі й у північних областях - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби буде північно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній та східній частинах пориви 15-20 м/с, у Криму і Приазов'ї подекуди 25-28 м/с. Температура вночі 11-16° морозу (у східних областях і на півночі Лівобережжя місцями 20-22°), вдень 5-10° морозу; в південних областях вночі 6-11°, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°. У Криму місцями пройде мокрий сніг та дощ; температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла.

У Києві та області вночі без істотних опадів, вдень очікується невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу. По м. Києву температура вночі 12-14°, вдень 6-8° морозу.