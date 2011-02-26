У Житомирі повісився студент

16:33, 26 лютого 2011
Суспільство
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Призначено судово-медичну експертизу

У Житомирі повісився студент одного з вищих навчальних закладів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в УМВС України в Житомирській області.

Трагедія сталася в одному зі студентських гуртожитків.

На місце події одразу ж виїхали правоохоронці, невдовзі було призначили судово-медичну експертизу.

У даний час правоохоронці проводять перевірку обставин трагічного випадку.

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