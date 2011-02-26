У Херсоні горіло морехідне училище

У Херсоні сталась пожежа в морехідному училищі рибної промисловості.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області, на номер оперативно-диспетчерської служби 101 надійшло повідомлення про загорання, що виникло на першому поверсі в одному з приміщень центрального навчального корпусу № 1 Херсонського морехідного училища рибної промисловості, розташованого по вул. Леніна. На місце за другим номером виклику виїхали пожежно-рятувальні підрозділи обласної служби МНС.

З’ясувалось, що вогонь виник у приміщенні приймальної комісії. Попередня причина – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електронагрівального приладу.

На час ліквідації пожежі з училища були евакуйовані учні та трудовий колектив.

Збитки від пожежі встановлюються.