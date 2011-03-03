Кабмін виділив 2 млн. на поховання жертв війни і репресій

Кабінет міністрів виділив 2 млн. грн. на реалізацію програми з пошуку і впорядкуванню поховань жертв війни і політичних репресій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Сьогодні уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пошуку і впорядкування таких поховань.

Кошти планується направити на фінансування заходів щодо ведення обліку, пошуку, впорядкування, збереження і утримання розташованих в Україні та за її межами поховань жертв воєн, депортацій і політичних репресій, а також на виконання міжнародних договорів України щодо збереження місць військових поховань та увічнення пам`яті жертв.