Селянин з мисливської рушниці застрелив людину, ще п’ятьох – поранив
21:50, 06 березня 2011Суспільство
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Через сварку...
В одному із селищ Рівненської області селянин вчинив стрілянину з незареєстрованої мисливської рушниці, внаслідок чого одна особа загинула, п’ятеро отримали поранення і госпіталізовані.
Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.
Попередньо встановлено, що причиною інциденту стала сварка між чоловіком та місцевою жителькою.
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