Селянин з мисливської рушниці застрелив людину, ще п’ятьох – поранив

21:50, 06 березня 2011
Суспільство
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Через сварку...

В одному із селищ Рівненської області селянин вчинив стрілянину з незареєстрованої мисливської рушниці, внаслідок чого одна особа загинула, п’ятеро отримали поранення і госпіталізовані.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

Попередньо встановлено, що причиною інциденту стала сварка між чоловіком та місцевою жителькою.

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