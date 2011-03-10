Дефіцит платіжного балансу в ЄС досяг 30,4 млрд. євро

За попередніми даними, в IV кварталі 2010 року дефіцит платіжного балансу в усіх країнах членах ЄС (ЄС-27) становив 30,4 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У IV кварталі 2009 року дефіцит платіжного балансу становив 4,9 млрд. євро.

За даними Євростату, в четвертому кварталі 2010 року дефіцит торгівлі товарами становив 26,3 млрд. євро проти 8,4 млрд. євро в четвертому кварталі 2009 року. Разом із тим, профіцит у торгівлі послугами скоротився до 15,0 млрд. євро в четвертому кварталі 2010 року проти 18,9 млрд. євро в четвертому кварталі 2009 року. В третьому кварталі 2010 року дефіцит у торгівлі товарами становив 28,4 млрд. євро, профіцит у торгівлі послугами – 21,1 млрд. євро.