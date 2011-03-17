Військова делегація України на три дні приїхала в Азербайджан

Міністри оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ та Азербайджану Сафар АБІЄВ обговорили стан двостороннього співробітництва в оборонній сфері та перспективи його подальшого розвитку.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

«Відносини між Україною та Азербайджаном завжди були на високому рівні і носили стратегічний характер. Ми співпрацюємо в усіх напрямах, корисних для наших держав», – зазначив глава азербайджанського оборонного відомства.

Запланована зустріч М.ЄЖЕЛЯ з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом АЛІЄВИМ.

17 березня відбудуться зустрічі глави вітчизняного оборонного відомства з прем’єр-міністром Азербайджану Артуром РАСІЗАДЕ та Головою Міллі Меджелісу Огтаєм АСАДОВИМ.

Також представники української військової делегації відвідають Учбово-навчальний центр та Військову академію Збройних сил Азербайджанської Республіки.

Офіційний візит української військової делегації на чолі з міністром оборони України до Азербайджану триватиме до 18 березня.