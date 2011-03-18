ЄББР відкрив сайт до 25-річчя аварії на Чорнобильській АЕС

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) відкрив сайт, присвячений 25-річчю аварії на Чорнобильській АЕС і міжнародним зусиллям з ліквідації її наслідків.

Як повідомляє РИА Новости, на сайті міститься новинний розділ і календар подій, приурочених до трагічного ювілею, який відзначатиметься 26 квітня.

"Цей вебсайт є літописом того, що відбувалося в Чорнобилі з часу аварії у 1986 році, і огляд того, що ще належить зробити, щоб перетворити Чорнобиль в екологічно безпечне місце. Він показує зусилля уряду України і міжнародної спільноти, докладені за 25 років з моменту катастрофи", - йдеться у повідомленні ЄБРР.

Також на сайті розміщена хронологічна фотогалерея чорнобильських знімків, зроблених представниками ЄБРР, і відеокліпи про будівництво нового укриття над четвертим енергоблоком станції, яке буде здійснювати компанія Novarka. Об`єкт "Укриття" являтиме собою споруду у формі арки заввишки 105 метрів, довжиною 150 метрів і завширшки 260 метрів. Після зведення він буде «насунутий» на четвертий блок ЧАЕС, над яким після аварії 26 квітня 1986 року був побудований саркофаг.

Будівництво об`єкта "Укриття" кілька разів відкладалося, зараз його завершення планується на 2015 рік, а оціночна вартість - 870 мільйонів євро. До складу асамблеї донорів фонду "Укриття" входять 28 країн, управляє фондом Європейський банк реконструкції і розвитку. ЄБРР також управляє фондом, який фінансує сховище відпрацьованого ядерного палива із трьох інших енергоблоків станції, закритої 2000 року, зазначає РІА "Новости".