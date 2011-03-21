Французи намагалися вивезти з України двох непритомних немовлят

Двох дівчаток у віці приблизно по 2 місяці намагалися незаконно вивезти з України. Немовлят виявила спільна оглядова група прикордонників та співробітників митниці у пункті пропуску «Лужанка» у Закарпатській області.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, сьогодні о 7-й ранку під час перевірки кемпінг-фургона «Мерседес», яким виїжджали з України 38-ми та 66-річний громадяни Франції – батько і син, – прикордонники зауважили, що водій сильно нервує. З цієї причини «будинок на колесах» направили на поглиблену перевірку. Немовлят знайшли у ящиках для речей під диваном. Дівчатка були без свідомості, можливо, під дією медичних препаратів, та не реагували на зовнішні подразники. Лікарі «швидкої допомоги», яких викликали прикордонники, встановили, що діти живі.

Після виявлення дітей 66-річний водій надав два свідоцтва про народження, видані у Києві, в яких вказувалося, що батьками немовлят є громадяни Франції. Наразі обставини правопорушення з’ясовуються. Поінформовані підрозділи СБУ та МВС.