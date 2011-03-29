Навіщо в метро торгувати ковбасою?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ має намір впорядкувати торгівлю у столичному метро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи має міська влада “амбіції” покінчити зі стихійною торгівлею в метро.

“Я вам скажу, що в місті настільки складні питання накопичені, що відразу на них відреагувати неможливо. Але якщо ви помітили, ми крок за кроком, помалу, починаємо порядок наводити то там, то там... Точно так це буде стосуватися і метро”, - сказав О.ПОПОВ.

За словами керівника КМДА, неприпустимо, щоб в метро були об’єкти, які не просто заважають, а й навіть створюють небезпеку для людей. “Це абсолютно нереальні речі в принципі. Тому ми, безумовно, порядок наведемо”, - сказав О.ПОПОВ.

“Ну й естетичний стан самого метро - він же повинен бути на рівні, ми ж столиця. Навіть якщо там залишати якусь торгівлю, то вона повинна бути певним чином оформлена з архітектурної точки зору, а головне – це потреба. Ну навіщо там ковбасою торгувати, умовно кажучи, якщо вона продається там, де потрібно... Якщо це друковані видання - це інша справа. Але організувати умови для цього потрібно”, - додав він.

За словами голови КМДА, "якщо є влада в місті, вона повинна вирішувати питання”.

“Тому, безумовно, ми в цьому питанні порядок наведемо. В мене немає сумнівів”, - запевнив О.ПОПОВ.