Янукович затвердив положення про міністерства юстиції та культури

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами затвердив положення про Міністерство юстиції та про Міністерство культури.

Документи оприлюднені на офіційному веб-порталі глави держави.

Зокрема, у Положенні про Міністерство юстиції говориться, що відомство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України. Мін`юст України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики, політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

Крім того, Мін`юст України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Також на сайті Президента оприлюднено укази, яким затверджено Положення про Міністерство соціальної політики України; Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України та Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті.