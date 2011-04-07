Янукович затвердив положення про міністерства юстиції та культури
Документи на офіційному сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїми указами затвердив положення про Міністерство юстиції та про Міністерство культури.
Документи оприлюднені на офіційному веб-порталі глави держави.
Зокрема, у Положенні про Міністерство юстиції говориться, що відомство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України. Мін`юст України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики, політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.
Крім того, Мін`юст України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
Також на сайті Президента оприлюднено укази, яким затверджено Положення про Міністерство соціальної політики України; Положення про Державну службу з питань інвалідів та ветеранів України та Положення про Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті.