У Чернівцях затримали колишнього гендиректора Калинівського ринку

За підозрою в отриманні хабара у сумі 250 тисяч доларів затримано колишнього генерального директора чернівецького міського комунального підприємства «Калинівський ринок» Івана РИНЖУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, хабар передавався за оформлення документів купівлі-продажу торгового об`єкту на ринку. Цю угоду І.РИНЖУК підписав ще на посаді директора ринку.

Як повідомляють очевидці затримання, охоронця (він же водій) І.РИНЖУКА та самого І.РИНЖУКА привезли до прокуратури Чернівецької області та вивели з машини у наручниках.

Як повідомив у коментарі УНІАН начальник УМВС України у Чернівецькій області генерал-майор міліції Микола ХАРАБАРА, отримані гроші компаньйони І.РИНЖУКА мали покласти на спеціальні рахунки у банку. Самого І.РИНЖУКА затримали на проспекті Незалежності у Чернівцях, а його двох спільників , які, за словами начальника УМВС області, були керівниками приватних фірм І.РИНЖУКА, затримали в іншому місці.

За словами М.ХАРАБАРИ, щоб лише перерахувати всю суму хабара при свідках, правоохоронцям «буде необхідно не менше 4-5 годин».

За інформацією УНІАН, І.РИНЖУК керував операцією, як і куди необхідно направляти отримані під час хабара гроші. З достовірних джерел відомо, що хабар отриманий всього лише за один об’єкт на Калинівському ринку.

«У вівторок я проведу прес-конференцію, де розповім журналістам про всі незаконні схеми Івана РИНЖУКА, скільки він має фірм, які у нього статутні фонди, на яку суму і де він має майна. Це вже можна оприлюднювати. Повірте, ви будете дуже здивовані», - заявив М.ХАРАБАРА.

На запитання, чи не може бути це «провокацією чи підставою», начальник УМВС відповів: «Ну як можна підставити, коли мова йде про майже 2 мільйони гривень! Це ж не тисяча доларів! Це абсурдно - говорити про якусь провокацію. Задокументовано все, як і необхідно у таких випадках".

Як повідомляв УНІАН, після того, як 31 березня чесія Чернівецької міськради відправила у відставку міського голову Чернівців Миколу ФЕДОРУКА, 13 квітня депутати визнали незадовільною роботу комунального підприємства «МТК «Калинівський ринок» і зобов’язали в.о. міського голови Чернівців Віталія МИХАЙЛІШИНА «терміново розірвати трудову угоду з генеральним директором підприємства Іваном РИНЖУКОМ».

Перед цим рішенням міської ради від 31 березня гендиректора Калинівського ринку І.РИНЖУКА було відсторонено від виконання обов’язків. Також було утворено тимчасову комісію, яка вивчає стан справ на підприємстві. Висновків комісії поки немає.

І.РИНЖУК очолював Калинівський ринок з 1996 року.

Калинівський ринок входить до п’ятірки найбільших речових ринків України.

Причиною конфлікту між мером і депутатами, який призвів до відставки міського голови, представники опозиції у міській раді і М.ФЕДОРУК називали спробу «встановити контроль над Калинівським ринком і міжнародним аеропортом «Чернівці».