Київське метро на Великдень працюватиме довше
12:10, 21 квітня 2011Суспільство
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Режим буде змінено
У ніч з 23 на 24 квітня режим роботи Київського метрополітену буде змінено з нагоди святкування Христового Воскресіння та з метою забезпечення нормальної роботи у святковий день.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП “Київський метрополітен”.
Так, у ніч з 23-го на 24 квітня роботу метрополітену буде продовжено на одну годину.
Крім того, вранці 24 квітня станції Київського метрополітену відкриються для пасажирів на одну годину раніше.
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