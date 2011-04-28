Фальшивомонетники найчастіше підроблюють купюру в 200 гривень

У 2010 році в Україні з обігу вилучені 1796 підроблених гривневих банкнот. Про це повідомляється у відповіді начальника департаменту зв'язків з громадськістю МВС України Вікторії КУШНІР на запит газети «КоммерсантЪ-Украина».

Серед підробок найбільша кількість фальшивих купюр номіналом 200 грн. – 951, або 53% від загальної кількості. Підробок купюри найбільшого номіналу – 500 грн. – виявлено всього 188 штук (10,5%). Банкнот 100 грн. підроблено 157 штук, 50 грн. – 206 шт., 20 грн. – 242 шт., 10 грн. – 26 шт., 5 грн. – 16 шт., 2 грн. – 10 шт. Підробок з Володимиром Великим (1 грн.) виявлено не було.

В результаті наявної валюти підроблено на 315,4 тис. грн.

За даними Національного банку України, в 2010 році на 1 млн. шт. гривневих банкнот припадало 5 підроблених, тоді як у 2009 році цей показник становив 5,5 шт. Виходить, що в обігу знаходиться 359,2 млн. гривневих купюр, зазначає газета.