Храму Воскресіння Христового на Тернопільщині виповнилося 200 років

На Тернопільщині у селі Кальне Зборівського району відсвяткували 200-ліття храму Воскресіння Христового.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, з цієї нагоди єпископ єпархії Василій СЕМЕНЮК привіз на богослужіння мощі св. Івана Хрестителя. Участь в урочистій літургії також взяли декан Зборівський Іван КОЛОДІЙ, ректор Тернопільської духовної семінарії Іван РИМАР, 11 священиків деканату. Привітати прихожан приїхало і керівництво району.

Ввечері у селі відбулася архієрейська вечірня служба Божа, участь у якій взяли прихожани із сусідніх сіл. Напередодні пройшов обхід довкола церкви з мощами св. Івана Хрестителя, мировання та загальне благословення парафії.

Довідка УНІАН. Дерев’яна церква Воскресіння Христового була збудована у селі 1811 року. Її парохом був дід екс-патріарха УГКЦ Любомира ГУЗАРА. У Кальне він і похований. Тут же народилася мати Л. ГУЗАРА.