У Донецьку "мертві" готелі виключили з держпрограми

У Донецьку не встигнуть побудувати до Євро-2012 декілька готелів.

Про це в коментарі кореспонденту УНІАН заявив начальник Управління з підготовки до Євро-2012 Донецької міськради Сергій РЄПІН.

Він зазначив, що на сьогодні до Євро-2012 у місті будується й реконструюється 19 готелів.

«Ці 19 готелів не знаходяться в «червоній зоні», всі вони будуть готові до чемпіонату. З них «мертвих» готелів, без котловану, а лише з ескізним проектом, немає. «Мертві» готелі вже виключено з державної програми», - зазначив С.РЄПІН.

За його словами, 7-8 готелів, спорудження яких планувалося завершити до Євро-2012, виключено з державної програми підготовки до чемпіонату.

«Виключено готелі «Гранд», «Флора», «Бест», «Монте-Карловка». Вони вже не розглядаються, вони не встигнуть. Залишилися на сьогодні 19 готелів, щодо яких є впевненість, що вони будуть готові до Євро-2012», - запевнив С.РЄПІН.