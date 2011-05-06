Янукович підписав закон про спирт і тютюнові вироби

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав зміни до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів», повідомляє офіційний сайт Президента.

Відповідно до підписаного закону, імпорт і експорт плодового спирту здійснюється на тих самих умовах, що й коньячного спирту, його оптова торгівля здійснюється на підставі ліцензії з його виробництва на основі коньячної технології. Крім того, відповідно до внесених змін, коньячним спиртом вважається не лише витриманий «у контакті з деревиною», але й витриманий «у дубовій тарі або неіржавіючих, емальованих ємностях з дубовою клепкою».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 19 квітня ухвалила даний законопроект.