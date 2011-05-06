Жінка полишила на сусідів своє хворе немовля

У місті Маріуполі Донецької області судитимуть росіянку, яка покинула свою хвору чотиримісячну дитину на сусідів, і зникла.

Про це повідомили к прокуратурі Донецької області з посиланням на начальника відділу із захисту прав дітей облпрокуратури Вікторію БАКШАЄВУ.

За її словами, прокуратурі про цей інцидент стало відомо з місцевих засобів масової інформації. Прокурор Приморського району Маріуполя провів перевірку за фактом, викладениму журналістами, і дані підтвердилися.

Так, у ході перевірки з`ясувалося, що якась громадянка Росії прибула в Україну, де познайомилася з батьком своєї майбутньої дитини. Тут, не беручи шлюбу, вона народила дівчинку, у якої діагностували ряд захворювань, у тому числі і природжену хворобу серця.

«Вже за три тижні породіллю виписали з лікарні, поставивши дитину на облік. Згідно з рекомендаціями лікарів, дівчинку потрібно було періодично приводити на огляд, але мати від цього злісно ухилялася. Тоді її у примусовому порядку доставили до лікарні», - розповіла В.БАКШАЄВА. При цьому вона додала, що провести повний огляд дитини лікарям не вдалося, тому що жінка зі своєю дочкою втекла з лікарні, потім залишила свою дитину у сусідки, і зникла. Жінка, якій залишили дитину, негайно звернулася по медичну допомогу, у лікарні немовляті поставили діагноз «пневмонія», і госпіталізували.

Правоохоронці розшукали матір дитини, і притягнули до кримінальної відповідальності за злісне ухилення від виконання батьківських обов`язків.

Кримінальну справу порушено за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 166 КК України. Зараз досудове слідство завершене, матеріали справи направлені до суду для розгляду по суті. Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі, йдеться у повідомленні.