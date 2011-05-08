У Луцьку відбудеться Всеукраїнський фестиваль вишитих рушників

У Луцьку, 8 травня, у День Матері, відбудеться ІІ Всеукраїнський фестиваль вишитих рушників.

Спів організаторами фестивалю виступили Луцька міська рада та Волинська обласна державна адміністрація.

Як повідомили УНІАН організатори, у рамках фестивалю відбудеться парад учасників з вишитими рушниками, виставка-ярмарок, благодійний аукціон із продажу вишитих рушників, зібрані кошти з якого будуть передані вишивальницям з особливою долею, концерти та інші заходи, присвячені Святу Матері. Крім того, оргкомітет фестивалю закликав лучан у цей день прикрасити вишитими рушниками вікна своїх осель, квартир, будинків, вітрини магазинів, офісів, організацій, підприємств, установ.

"Це своєрідне та індивідуальне оформлення вишитими рушниками будинків і вулиць усього міста стане унікальним явищем, якого ніде і ніколи ще не було, своєрідним виявом шани до материнських оберегів, збереженням та примноженням традицій українського народу, перетворить наше славне місто Луцьк у неповторну картину вишитого рушника, де саме рушник буде яскравим візерунком неперевершеного людського витвору мистецтва", - зазначив автор проекту, заслужений діяч мистецтв України Віталій ІВАНИЦЬКИЙ.

Минулого року відбувся перший Всеукраїнський фестиваль вишитого рушника «Вишиті обереги єднання». Тоді понад тисячу лучан, склавши свої вишиті рушники разом, вишикувалися у шеренгу від Театрального майдану до перехрестя вулиць Лесі Українки та Кривого Валу. Учасниками дійства були не лише волиняни, але й представники з інших областей України. На фестивалі були представлені весільні, обрядові та великодні рушники.