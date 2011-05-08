Тимчасово вільні кошти підуть на придбання машин "швидкої допомоги"

Вінницька обласна рада спрямувала 7,4 млн. грн. тимчасово вільних коштів обласного бюджету на придбання автомобілів для служби “швидкої медичної допомоги”.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене 4 травня на сесії облради.

Відповідне рішення затверджено з метою покращення надання медичних послуг населенню області.

Зокрема, 2 млн. грн. виділені за рахунок спеціалізованих лікарень (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу); 400 тис. грн. - «Станції переливання крові» та 5 млн. грн. з розділу бюджету «Інші заходи по охороні здоров’я».

Ряд депутатів облради виступили проти прийняття цього рішення, мотивуючи це тим, що коли будуть кошти від перевиконання бюджету, тоді і було б доцільно закуповувати автомобілі для “швидкої допомоги”, а не «забирати кошти у хворих».

У свою чергу, начальник управління охорони здоров’я, депутат облради Лідія ДІДЕНКО запевнила, що кошти не забирають у хворих. «На сьогодні ці кошти, які взяті в галузі охорони здоров’я, - це не кошти з госпіталю інвалідів, і не кошти з туберкульозного диспансеру, і не кошти з хіміотерапії і лікування – це тимчасово вільні кошти, які передбачені на придбання медичної апаратури і обладнання по двох закладах, а по станції переливання крові – на ремонт апаратури, який передбачено на жовтень-листопад 2011 року. Тому, якщо ми беремо на себе відповідальність перед людьми за те, що буде підписана угода, і будуть повернуті ці кошти, звичайно, це буде добре», - сказала Л.ДІДЕНКО.

Заступник голови Вінницької облдержадміністрації Володимир БАРЕЦЬКИЙ повідомив, що за перший квартал бюджет області виконаний на 113%. «Тому, за нашими розрахунками, кошти, направлені на закупівлю машин “швидких допомог”, будуть повернуті на заплановані статті видатків обласного бюджету. Сьогодні всі райони і міста ідуть з перевиконанням бюджету показників за перший квартал. Тому безпеки абсолютно немає», - сказав він.

В.БАРЕЦЬКИЙ також зауважив, що процедура закупівлі автомобілів для “швидкої допомоги” довготривала і може розтягнутися на півроку, й кошти від перевиконання бюджетів за цей час вже надійдуть.

У рішенні встановлено, що видатки здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету та місцевих бюджетів на відновлення видатків обласного бюджету шляхом компенсації дохідної частини загального фонду облбюджету.

Депутати облради також вирішили затвердити типовий договір між Вінницькою обласною радою та районними радами про передачу коштів у вигляді міжбюджетного трансферту.