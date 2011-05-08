Держава закупить цукор, сухе молоко і вершкове масло

Аграрний фонд у червні проведе відкриті торги щодо закупівлі цукру, сухого молока і вершкового масла. Про це повідомив в.о. гендиректора АФ Сергій ХОРОШАЙЛОВ.

За його словами, відповідний тендер опублікований наприкінці квітня у Віснику держзакупівель.

«Аграрний фонд розпочне відкриті торги в червні, і зніматиме з ринку надлишок обсягу саме тій продукції, яка в цей сезон найбільш падає в ціні, і продаватиме це вже до нового року», - сказав він.

С.ХОРОШАЙЛОВ пояснив, що торги будуть проведені в червні, оскільки процедура здійснення таких закупівель з моменту оголошення тендеру займає 60 днів. «Тобто, Аграрний фонд почне торги після цієї процедури і розгляду заявок», - відзначив він.

За даними С.ХОРОШАЙЛОВА, Аграрний фонд цього року одержить 7,2 млрд. грн. на здійснення своєї діяльності, зокрема 5 млрд. грн. - на форвардні закупівлі, і 2,2 млрд. - на здійснення роботи по закупівлях і продажах необхідної продукції, зокрема це стосується сухого молока, масла.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 26 січня 2011 р. постановою №66 затвердив обсяги формування державного інтервенційного фонду у 2011-2012 маркетинговому періоді. Згідно документу, мінімальні обсяги формування запасу становлять: пшениці твердої і м`якої, суміші пшениці і жита (меслін) – 1,05 млн. тонн, жита озимою і яровою – 90 тис. тонн, ячменю – 40 тис. тонн, цукру-піску (бурякового) - 247,6 тис. тонн, кукурудза – 30 тис. тонн, молока сухого – 6 тис. тонн, масла вершкового – 18 тис. тонн і гречки - 35,28 тис. тонн.