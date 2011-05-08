Патріарх Кирил служить літургію на центральній площі в Харкові

На площі Свободи в Харкові предстоятель Російської православної церкви (РПЦ), патріарх Московський і Всія Русі КИРИЛ служить божественну літургію.

Як передає кореспондент УНІАН, разом із патріархом КИРИЛОМ божественну літургію служать митрополит Київський і всієї України, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) ВОЛОДИМИР (САБОДАН), митрополит Харківський і Богодухівський УПЦ МП НИКОДИМ та інші священики України й Росії.

Сцена, де проходить літургія, прикрашена відповідно до церковних канонів і стилізована під церковний вівтар. На площі Свободи, незважаючи на дощ, зібралося близько 5 тис. віруючих.

Патріарх побажав присутнім «наблизитися до Бога», відчути Божественну благодать та слідувати заповідям Ісуса Христа.

КИРИЛ помолився за загиблих під час Великої Вітчизняної війни і за всіх тих, хто загинув за Батьківщину. Предстоятель РПЦ поблагословив усіх присутніх.

Літургія транслюється в прямому ефірі обласного телебачення.

Як передавав УНІАН, предстоятель РПЦ КИРИЛ прибув до України 6 травня для участі в урочистостях з нагоди 60-річчя митрополита Донецького і Маріупольського УПЦ МП ІЛАРІОНА та 90-річчя митрополита Харківського і Богодухівського УПЦ МП НИКОДИМА. 6 травня він відслужив літургію в Спасо-Преображенському кафедральному соборі в Донецьку.

7 травня патріарх КИРИЛ прибув до Харкова, де відвідав Свято-Благовіщенський кафедральний собор і взяв участь в Урочистій Академії, присвяченій 90-річчю з дня народження митрополита Харківського і Богодухівського УПЦ МП НИКОДИМА.

Сьогодні, 8 травня, після Божественної літургії на площі Свободи КИРИЛ візьме участь у церемонії покладання вінків до Меморіалу Слави в Харкові.