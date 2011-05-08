Відбувся парад до відкриття курортного сезону

У Євпаторії близько восьми тисяч осіб взяли участь у ході, присвяченій відкриттю курортного сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, ще декілька тисяч городян і туристів спостерігали за парадом.

Святкову колону очолили мами з дітьми у колясках, за ними йшли медики, вихованці дитсадків, юні художники, спортсмени, танцюристи, музиканти, школярі, студенти, педагоги, працівники санаторіїв, колективи підприємств міста. Люди несли повітряні кулі.

На головній площі курорту - Театральній - виступали актори театру на ходулях, стояли живі статуї, публіку розважали міми.

У нинішньому році парад був присвячений 75-річчю дитячого курорту.

У місті проживають близько 120 тисяч осіб.