Відбувся парад до відкриття курортного сезону
12:29, 08 травня 2011Суспільство
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Повідомлення з Євпаторії
У Євпаторії близько восьми тисяч осіб взяли участь у ході, присвяченій відкриттю курортного сезону.
Як передає кореспондент УНІАН, ще декілька тисяч городян і туристів спостерігали за парадом.
Святкову колону очолили мами з дітьми у колясках, за ними йшли медики, вихованці дитсадків, юні художники, спортсмени, танцюристи, музиканти, школярі, студенти, педагоги, працівники санаторіїв, колективи підприємств міста. Люди несли повітряні кулі.
На головній площі курорту - Театральній - виступали актори театру на ходулях, стояли живі статуї, публіку розважали міми.
У нинішньому році парад був присвячений 75-річчю дитячого курорту.
У місті проживають близько 120 тисяч осіб.
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