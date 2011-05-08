Завтра дощі та трохи потеплішає

На завтра в Україні синоптики прогнозують дощі й незначне потепління.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, у південній та східній частині України хмарно з проясненнями, дощі з грозами, в окремих районах град (на півдні місцями сильні дощі). На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише в другій половині дня в західних, увечері і в північних областях короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на півдні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°, в Криму та на узбережжі морів 13-18°; в горах 1-6° тепла (на грунті та місцями в повітрі приморозки 0-5°), вдень 5-10° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів, лише увечері невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°. У столиці без опадів, лише увечері невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 19-21°.