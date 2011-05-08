Тимошенко привітала усіх матерів із святом

Лідер ВО “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО привітала усіх матерів зі святом, яке українці відзначають в другу неділю травня.

«Мама - найголовніша людина в житті кожного з нас. І немає в усьому світі святішої і кращої професії, ніж материнство», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО у своєму вітанні, текст якого розміщено на її офіційному сайті.

«Я хочу, щоб кожен сьогодні привітав своїх мамусь та бабусь з цим прекрасним святом, подякував їм за життя, за любов та радість, які вони нам дарують щодня», - нагадала лідер «Батьківщини».

«Материнське серце, як віщун, все знає про своїх дітей, відчуває їх радість та біль. Мама завжди поспішить на допомогу своїй дитині, незалежно від того, скільки її - три або тридцять років. Її не зупинять ніякі перешкоди та перепони. І всі ми відчуваємо себе дітьми, коли з нами поруч Мама», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона побажала всім матерям та тим, хто готується ними стати, здоров`я, сімейного тепла, любові, справжнього людського щастя та люблячих дітей.