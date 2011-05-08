Пенсіонер зарізав чоловіка, який потоптався на його обробленій землі

На Волині пенсіонер зарізав чоловіка, через те, що той під час оранки потоптався по його вже обробленій землі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, до Любомльського райвідділу міліції надійшло повідомлення з центральної районної лікарні про 26-річного жителя села Куснище з ножовим пораненням в серце. Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що поранення в область серця наніс потерпілому 64-річний односельчанин.

З`ясувалося, що того дня підозрюваний, побачивши, як син сусідки та потерпілий орють її город та заходять за межу на його уже оброблену землю, зробив хлопцям зауваження, на що загиблий відповів нецензурною лайкою у бік старого. Після перепалки затриманий кинувся до кривдника із ножем, який тримав у руках, готуючи траву для свині і наніс удар прямо у серце.

Наразі підозрюваний затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Проти нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.