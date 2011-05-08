Пенсіонер зарізав чоловіка, який потоптався на його обробленій землі
... та ще обматюкав старого
На Волині пенсіонер зарізав чоловіка, через те, що той під час оранки потоптався по його вже обробленій землі.
Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України у Волинській області, до Любомльського райвідділу міліції надійшло повідомлення з центральної районної лікарні про 26-річного жителя села Куснище з ножовим пораненням в серце. Проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці встановили, що поранення в область серця наніс потерпілому 64-річний односельчанин.
З`ясувалося, що того дня підозрюваний, побачивши, як син сусідки та потерпілий орють її город та заходять за межу на його уже оброблену землю, зробив хлопцям зауваження, на що загиблий відповів нецензурною лайкою у бік старого. Після перепалки затриманий кинувся до кривдника із ножем, який тримав у руках, готуючи траву для свині і наніс удар прямо у серце.
Наразі підозрюваний затриманий і перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Проти нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.