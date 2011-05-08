Ахметов поважає секретаря Донецької міськради за чесність

Народний депутат, президент ФК «Шахтар» Ринат АХМЕТОВ вважає, що секретар Донецької міськради Микола ЛЕВЧЕНКО в документальному фільмі «Інший Челсі. Історія з Донецька» показав себе чесною людиною.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив в інтерв`ю журналістам в неділю після відкриття Алеї Слави ФК «Шахтар» біля стадіону «Донбас Арена».

Р.АХМЕТОВ зауважив, що остаточної думки про фільм він ще не сформував.

«Я бачив фільм «Інший Челсі», мені сподобалося, що у фільмі показано, як «Шахтар» об`єднує наш край, об`єднує всіх. Це мені приємно. З чимось я згоден, з чимось не згоден. Я маю його ще раз уважно подивитися і зробити висновки, щоб вони не були емоційними», - заявив він.

Сцени у фільмі, де М.ЛЕВЧЕНКО вибирає в робочі час штори для свого будинку і вирішує питання будівельного бізнесу, Р.АХМЕТОВ прокоментував так: «Наскільки я знаю, Микола ЛЕВЧЕНКО займався бізнесом, і свій перший капітал він заробив в бізнесі. Те, що він показав свою квартиру, мені здається, будь-яка людина, яка йде на державну роботу, ставить собі за мету, щоб кожен громадянин міста жив у такій квартирі. Він був чесним. За це я можу сказати на його адресу добре. Який є, такий і є. Я в житті люблю чесних людей, він, принаймні, не зняв якусь квартиру і не показав, що погано живе», - сказав Р.АХМЕТОВ.

Нагадаємо, що у фільмі «Інший Челсі. Історія з Донецька», знятому німецьким режисером Якобом ПРОЙСОМ, секретар Донецької міськради в робочий час вибирає штори для своєї квартири, розповідає про свій будівельний бізнес і міркує про те, що правоохоронна система України захищає тільки ті політичні сили, які сьогодні перебувають при владі.

Раніше віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНИКОВ, після виходу цього фільму, порадив М.ЛЕВЧЕНКУ не залишатися при владі, а «купити булочну і займатися корисною справою».

Сам фільм розповідає про те, як ФК «Шахтар» об`єднує навколо себе різні прошарки суспільства і є своєрідним дзеркалом сучасної донецької дійсності.