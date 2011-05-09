Кілька тисяч львів‘ян взяли участь в екуменічному молебені

8 травня, у другий день святкування Дня Львова, у центрі міста на площі Ринок відбувся традиційний екуменічний молебень, в якому взяли участь представники усіх церков та понад дві тисячі вірян.

Як передає кореспондент УНІАН, з нагоди Дня міста для спільної молитви було винесено Ікону Львівської Богоматері.

«Від імені громади та гостей міста висловлюємо вдячність пану Борису ВОЗНИЦЬКОМУ (директору Львівської галереї мистецтв - УНІАН) за дозвіл винести на спільний екуменічний молебень Львівську Богоматір», - зазначив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

Довідка УНІАН. Ікона Львівської Богородиці є одною з найцікавіших та найзагадковіших пам`яток української церковної культури. Символічно, що даруючи свою Милість та Материнську опіку місту, Пресвята Богородиця Одигітрія упродовж всієї історії благословляла Своєю благодатною присутністю усі традиційні громади Львова - православну, оскільки була написаною у традиції та зусиллями саме православного іконописця; католицьку, адже саме з часу освячення у Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату; вірменську, оскільки упродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали святиню. Зараз ікона перебуває в музейній каплиці Львівської галереї мистецтв.