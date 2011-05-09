У Луцьку склали вишитий рушник завдовжки 1070 метрів

У Луцьку "вибудували" вишитий рушникз авдовжки 1070 метрів. Це відбулося в рамках ІІ-го Всеукраїнського фестивалю «Вишиті обереги єднання», що проходить сьогодні в місті і присвячений Дню Матері.

Як передає кореспондент УНІАН, автор проекту – заслужений діяч мистецтв України Віталій ІВАНИЦЬКИЙ.

За інформацією організаторі, для участі у фестивалі офіційно зареєструвалося 180 лучан та гостей міста, проте насправді їх удвічі більше. Учасники акції, склавши свої вишиті рушники разом, вишикувалися у шеренгу від Театрального майдану до перехрестя вулиць Лесі Українки та Кривого Валу. Серед вишитих рушників були як автентичні волинські, так і з новітньою імпровізованию вишивкою, вишиті хрестиком і гладдю, одно, - двокольорові, весільні, обрядові та великодні. Багато учасників принесли з собою старовинні рушники.

Наймолодшому з зареєстрованих учасників лишень 1 рік 7 місяців, найстаршій учасниці - 87 років. Саме в неї, був найдовший оригінально вишитий рушник завдовжки 15 метрів.

У фестивалі беруть участь представники як сусідніх з Волинню областей - Рівненщини, Львівщини, Тернопільщини та Франківщини, так і гості з Житомира, Дніпропетровська, Донецька, Полтави. Нагородження переможців та відзначення учасників відбудеться під час закриття фестивалю.

На головній площі міста - Театральному майдані - працює також ярмарок та виставка вишитих рушників, майстер-класи з вишивання, благодійний аукціон з продажу вишитих рушників, зібрані кошти з якого будуть передані вишивальницям з особливою долею.

Також чимало жителів Луцька прикрасили свої оселі, квартири, будинки, офіси, вітрини магазинів вишитими рушниками.