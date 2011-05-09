В Івано-Франківську відкрили кардіологічний центр

В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні відбулося відкриття кардіологічного центру, оснащеного ангіографом - апаратом, за допомогою якого проводиться обстеження кров`яних та лімфатичних судин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківської облдержадміністрації.

На відкритті міського кардіоцентру голова ОДА Михайло ВИШИВАНЮК наголосив, що нинішня подія є «початком старту для конкурсу на кращу підтримку розвитку медицини у містах і районах області».

За словами проректора Івано-Франківського національного медичного університету Нестора СЕРЕДЮКА, у новоствореному кардіоцентрі надаватимуть допомогу пацієнтам із загостренням ознак серцево-судинних захворювань протягом перших двох годин з часу виникнення у них симптомів. Медики центру зможуть провести діагностику патологій судин та усунути їх непрохідність, що дозволить у майбутньому уникнути дорогих операцій і значно скоротити період реабілітації.

Івано-Франківський міський голова Віктор АНУШКЕВИЧУС повідомив, що вартість ангіографа становить 22 млн. грн., апарат придбано за кошти державного бюджету. За його словами, лікуватися у центрі зможуть мешканці всіх населених пунктів Прикарпаття.

Також влада планує придбати апарат штучного кровообігу для проведення операцій із шунтування та організувати навчання фахівців для роботи у центрі.