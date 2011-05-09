Кучма сьогодні відвідає могилу батька під Новгородом

Екс-президент України Леонід Кучма 9 травня побуває на могилі батька-фронтовика у військовому містечку Новоселиці під Великим Новгородом, повідомив РІА "Новости" представник Новгородської обладміністрації.

Як раніше повідомив адвокат екс-президента Віктор Петруненко, генпрокуратура України дозволила Кучмі відвідати Росію.

"Очікується, що об 11.20 мск Леонід Кучма стане учасником загальноміського мітингу, який відбудеться у Великому Новгороді біля Стели військової слави, а о 12.35 побуває в Новоселицях на братській могилі радянських воїнів, де похований його батько", - сказав співрозмовник агентства.

У Новоселицях у Кучми заплановані зустріч з фронтовиками і поминальний обід. Після 16.00 екс-президент України має намір залишити Новгородчину.

Факт загибелі старшого сержанта Данила Кучми від поранень у госпіталі номер 756 в Новоселицях 7 лютого 1942 року був встановлений навесні 1996 року. Відтоді Леонід Кучма із сім`єю щороку в травні прилітає до Великого Новгорода, щоб відвідати могилу батька й інших фронтовиків. Впродовж кількох років коштом української сторони в Новоселицях був збудований меморіальний комплекс.