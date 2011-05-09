Військова авіація розганяє хмари над Москвою

Літак ВПС Росії після розвідувального польоту розпочав розгон хмар для створення сприятливої погоди під час параду, який пройде на Красній площі в Москві, повідомив РІА "Новости" представник управління прес-служби і інформації Міноборони з ВПС.

"У небо за 250 кілометрів на північ, північній захід від Москви в районі Твері був піднятий борт ВПС Росії, який приступив до здійснення метеозахисту міста Москви", - сказав він.

У понеділок вранці літак проводив розвідку метеоумов, за підсумками якої було ухвалено розганяти хмари. Літак діє на висоті близько 5,4 тисяч метрів, напрям зумовлений тим, що саме з півночі і північного заходу на Москву суне основна маса хмар. Рішення задіяти решту бортів ВПС Росії ухвалюватиметься за потреби.

Для створення сприятливих погодних умов над Москвою під час проведення параду Перемоги головнокомандувач ВПС виділив близько 10 літаків.