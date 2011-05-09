У Генконсула Росії відібрали вінок

У Генконсула Росії у Львові Олега Астахова дорогою на Пагорб Слави відібрали і розтоптали вінок, який він хотів покласти на військовому цвинтарі.

Про це сьогодні Астахов повідомив у коментарі ЗІКу.

"У моїх колег відібрали і розтоптали вінок, який я мав покласти на військовому цвинтарі на Пагорбі Слави", - повідомив Генконсул.

"Росія і весь нормальний світ відзначають День Перемоги. Усі навколосвяткові ігрища - це є образа пам'яті тих, хто тут лежить і хто віддав своє життя, щоб ми жили у нормальному суспільстві", - наголосив Астахов.

Окрім того, присутні на Пагорбі Слави ветерани та представники громадських організацій жалілися, що дорогою з них зривали георгіївські стрічки та обзивали лайливими словами. Окремі старші жіночки просто ховали георгіївські стрічки у кишеню, а пройшовши кордон міліції біля Пагорба Слави виймали та чіпляли до одягу.

Представники та прихильники ВО "Свобода", які перебувають по інший бік міліцейського кордону, вигукували гасла: "Бандера прийде - порядок наведе", "Чемодан - вокзал - Росія", "Москалів до Росії".