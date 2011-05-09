Фермер «нагрів» державу на 250 тисяч гривень

У Хмельницькій області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили голову фермерського господарства, який завдав державі збитків на суму понад 250 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області, фермер у 2004 році, з метою заволодіння земельними ділянками (загальна площа 24 га), зареєстрував фермерське господарство без наміру здійснення господарської діяльності, чим завдав збитків державі на суму понад 250 тис. грн.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.