В Івано-Франківську відкрили пам’ятник Шевченку, як "проміжний варіант"

Сьогодні, у день 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка, в Івано-Франківську відкрили пам’ятник Кобзареві роботи Лео Мола (Леоніда Молодожанина), всесвітньовідомого канадського скульптора, автора пам’ятників Шевченку у Вашингтоні, Буенос-Айресі, Санкт-Петербурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, керівники області і міста, а також громадськості під звуки духового оркестру пройшли колоною з Вічевого майдану до однойменого парку, де встановлено пам’ятник Кобзарю. На початку колони пластуни несли два національні і прапор Івано-Франківська. Більшість учасників акції були у національних строях та вишиванках.

Міський голова Віктор АНУШКЕВИЧУС, виступаючи перед відкриттям пам’ятника, закликав присутніх «припинити політичне флюгерство і бути достойними Шевченка».

«Шевченко – це символ чесності, порядності і послідовності, - наголосив мер. – Він ніколи не зраджував своїм ідеалам і поглядам. Він із кріпака став аристократом».

«Шевченко має нас усіх єднати, а не роз’єднувати», - наголосив голова обласної ради Олександр СИЧ.

Довідка УНІАН. Майже три роки тому скульптуру привезли з майстерні митця в Німеччині, і вже факт того, що стільки часу він зберігався на складах, викликав невдоволення як в Україні, так і в діаспорі. Та і за 20 років розмов про те, що Франківськ - чи не єдиний обласний центр без повноцінного пам’ятника Кобзареві, було більш ніж достатньо.

Пам’ятник роботи Лео Мола встановили у парку культури і відпочинку ім. Т. Шевченка, і це викликало протест низки громадських організацій. Та міська влада називає цей варіант «проміжним» і обіцяє, що до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка місто матиме ще і великий пам’ятник Кобзареві. На облаштування пам’ятника з міського бюджету виділили майже 300 тис.гривень.