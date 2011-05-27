Фермеру, який погрожував самоспаленням, землю не повернуть

Керівництво Драбівського району Черкаської області не має наміру проводжувати дію договору на оренду землі з фермером Олександром БІРЮКОМ, який сьогодні вранці був готовий себе спалити, якщо Драбівська райдержадміністрація не продовжить йому термін оренди землі.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Черкаської обласної організації Партії регіонів з посиланням на голову Драбівської райдержадміністрації, керівника районної організації Партії регіонів Володимира БУТА.

За його словами, одним із головних завдань, яке стоїть перед райдержадміністрацією, є забезпечення раціонального і ефективного використання земель державної власності. Райдержадміністрація взяла курс на викорінення фактів споживацького відношення до землі.

Фермерське господарство, головою якого є О.БІРЮК, орендує землю з 2005 року. За весь період використання на зазначеній землі вирощувалися практично лише кукурудза, соняшник та соя, чим порушувалися вимоги оптимального співвідношення культур у сівозмінах. Впродовж усіх років ні мінеральні, ні органічні добрива не вносилися. “На наші зауваження щодо неефективності використання землі О.БІРЮК не реагував. Тому, як вимагає чинне законодавство, до завершення терміну дії договору оренди, райдержадміністрація письмово повідомила О.БІРЮКА про те, що ми не маємо наміру продовжувати дію договору оренди. Напевно, своїм вчинком він хотів висловити своє незадоволення до рішення райдержадміністрації”, - заявив В.БУТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку в селищі Драбів Черкаської області до будівлі райдержадміністрації на завантаженій каністрами з бензином вантажівці під’їхав фермер О.БІРЮК, який погрожував себе спалити, якщо РДА не продовжить йому термін договору на оренду на землі. За словами О.БІРЮКА, чиновники вирішила віддати 188,4 га ріллі в одному з сіл Драбівського району іншому орендареві виключно через те, що той є депутатом Черкаської облради від Партії регіонів.