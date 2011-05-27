Фермер сидить під РДА на вантажівці з бензином і погрожує самоспаленням

Сьогодні зранку в селищі Драбів Черкаської області до Драбівської райдержадміністрації на завантаженій каністрами з бензином вантажівці під’їхав фермер Олександр БІРЮК. Він пообіцяв себе спалити, якщо райдержадміністрація не продовжить йому термін оренди на землю.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Черкаської обласної організації партії «Батьківщина».

За словами фермера О.БІРЮКА, чиновники вирішила віддати 188,4 га ріллі в одному з сіл Драбівського району іншому орендареві виключно через те, що той є депутатом Черкаської облради від Партії регіонів.

На місці події нині перебувають працівники міліції та рятувальники.

У той же час, як повідомляє офіційний сайт ВО «Батьківщина», заступник голови Верховної Ради, один з лідерів партії «Батьківщина» Микола ТОМЕНКО звернувся до генерального прокурора України щодо надання правової оцінки рішенню Драбівської РДА про передачу іншому орендареві земель, які знаходилися у користуванні місцевого фермера О.БІРЮКА.

М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що згідно з вимогами Закону «Про оренду землі», орендар, який належним чином виконував умови договору оренди, має переважне право на поновлення такого договору, та наголосив на необхідності вжити заходи для забезпечення дотримання відповідних норм законодавства і зупинити свавілля місцевих чиновників у земельному питанні.