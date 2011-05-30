У Донецьку вбили козачого отамана

У Донецьку вбито військового отамана Міжнародного Козачого Союзу «Всевелике Військо Донське», козачого генерал-лейтенанта Олега Постолакі, а його помічника, підозрюваного в злочині, затримано.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар Донецького міського відділу міліції Ольга ПОЧКАЛОВА.

За її словами, 28 травня о 10.00 до Куйбишевського райвідділу міліції звернулася жителька Донецька з приводу зникнення її чоловіка О.Постолакі, який 27 травня близько полудня виїхав у офіс Донського козацтва й не повернувся, на телефонні дзвінки не відповідав.

О.ПОЧКАЛОВА повідомила, що за заявою суду в офіс виїхали співробітники міліції на чолі з керівництвом Куйбишевського райвідділу міліції. При огляді офісу, незважаючи на зовнішній порядок, міліція виявила сліди можливого злочину – була замита кров на підлозі й знайдено вхідний отвір від кулі в стіні, що послужило приводом для припущення про скоєння тут тяжкого злочину.

Завдяки оперативним діям правоохоронців, уже через 40 хвилин було виявлено автомобіль Chevrolet Cruze, що належить 51-річному О.Постолакі, в багажнику якого знаходився його труп із трьома кульовими пораненнями.

На місце події виїхали керівники міського й обласного управління міліції, й незабаром у результаті оперативно-розшукових дій міліцією був встановлений підозрюваний – 55-річний, раніше не судимий, колишній помічник отамана, який зник із місця злочину.

«По мірі встановлення місцезнаходження підозрюваного було прийнято рішення про штурм його квартири, оскільки він міг чинити опір, узяти заручників. Тому його затримували разом із бійцями «Беркута», - пояснила О.ПОЧКАЛОВА.

У підозрюваного в квартирі було вилучено пістолет ТТ, з якого ймовірно й були зроблені смертельні постріли, а також ключі від машини вбитого.

Після відновлення картини злочину стало відомо, що о 14.00 27 травня, перебуваючи в офісі вдвох, отаман і його помічник посварилися. Помічник почав пред'являти отаману претензії з приводу невиплаченої зарплати в розмірі близько 40 тис. грн., потім почалася сварка, що переросла у вбивство. Помічник скористався пістолетом ТТ, який зберігався в нього незаконно, й тричі вистрілив у отамана: два постріли влучили в голову, а один – у спину.

«Потім, уже під покривом ночі, помічник поклав тіло отамана в багажник автомобіля, заздалегідь зв'язавши й помістивши його в мішок. Також зловмисник уже викопав яму недалеко від власного будинку, але закопати труп він не встиг, його затримала міліція», - констатувала О.ПОЧКАЛОВА.

Причини та обставини злочину наразі з'ясовує слідство. Порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».