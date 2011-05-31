Звинуваченого в хуліганстві українця знайшли аж в Італії

Співробітники сектору Укрбюро Інтерполу у Вінницькій області спільно з працівниками Вінницької обласної прокуратури розшукали та здійснили екстрадицію вінничанина, який 3 роки переховувався від слідства в Італії.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області, у жовтні 2008 року двоє молодиків, перебуваючи під дією алкоголю, з хуліганських спонукань завдали тяжких тілесних ушкоджень вінничанину. За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2. ст. 296 КК України (хуліганство), яка передбачає позбавлення волі на строк до 4 років. Коли молодим людям було пред’явлено обвинувачення, один з них залишив місце свого проживання та зник у невідомому напрямку. Після цього хлопця було оголошено у розшук, а згодом – у міжнародний розшук.

У минулому році в італійському місті Мілан розшукуваного було затримано. Там він працював на фірмі, яка займалась влаштуванням виставок.

Минулого тижня затриманого було екстрадовано в Україну. Зараз він перебуває в вінницькому ізоляторі тимчасового тримання звідки його відправлять у місця позбавлення волі для відбування покарання.