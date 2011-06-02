Бригинець: майcтерню художньої кераміки продали на таємному аукціоні

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ звернувся до органів прокуратури з приводу виселення із приміщення на вул.Костянтинівській, 44-а Національної спілки майстрів народного мистецтва України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, про ситуацію О.БРИГИНЦЮ повідомили представники спілки. За їхньою інформацією, приміщення майстерень продали на таємному аукціоні. Крім того, митцям-керамістам погрожують силовим виселенням із майстерні з метою захоплення приміщення.

«Для мене очевидно, що продаж приміщення без відома самих митців відбувся з порушенням ряду норм законодавства. Сподіваюсь, за моїм зверненням прокуратура втрутиться у ситуацію і з’ясує, наскільки законно була проведена процедура відчуження майна, яке орендували художники, та яким законним нормам відповідають фізичні погрози, що отримують художники”, - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

За даними депутата, на адресу спілки надійшов лист від комунального підприємства «Оренда» Подільської райдержадміністрації Києва про зміну власника приміщення. Право власності перейшло до фізичної особи-підприємця. Про проведення аукціону з продажу приміщення митці дізнались з листа, яким їх де-факто повідомили про вчинений акт, без повідомлення орендаря.

“Схожі ситуації уже траплялись з кингарнею "Сяйво", галереєю «Грифон» тощо. Київська влада, проголошуючи яскраві стратегії по розвитку культури, на практиці виявляється байдужою до проблем митців, дозволяючи своїм чиновникам руйнувати мистецьке середовище Києва”, – заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

За його поясненням, Національна спілка майстрів народного мистецтва України орендує у Подільському районі Києва два малометражних приміщення під творчі майстерні, у тому числі з 2002 року - майстерню художньої кераміки за адресою: Костянтинівська, 44-а.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про заборону малої приватизації приміщень бібліотек, книгарень, державних видавництв. Формально художні майстерні не підпадають під указ, хоча тотожність правової ситуації тут очевидна.