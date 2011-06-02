Митні служби України і Молдови синхронізують роботу на кордоні

Митні служби України та Молдови планують синхронізувати роботу пунктів пропуску через кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНИК він повідомив сьогодні під час виїзного засідання колегії Державної митної служби України, яке проходить 2 червня у Могилів-Подільському Вінницької області за участі делегації Митної служби Молдови.

«Спільна робота митних служб України та Молдови дозволить синхронізувати роботу пунктів пропуску через кордон. Це призведе до створення зручних умов для перетину кордону, так як буде встановлено єдиний час проведення перезмінок і технологічних перерв», - сказав І.КАЛЕТНИК.

За його словами, між пунктами пропуску необхідно також синхронізувати процедуру переміщення товарів.

«На сьогодні, наприклад, у пункті пропуску «Мамалига-Крива» з української сторони дозволено переміщення підакцизних товарів, а з молдавської сторони - ні. У пункті пропуску «Сокиряни-Окниця» з молдавської сторони дозволено переміщення продовольчих товарів, а з української – ні», - зазначив І.КАЛЕТНИК.

«Насторожує той факт, що за чотири місяці поточного року митною службою України виявлено 191 випадок незаконного переміщення наркотичних засобів. А всього на українсько-молдавському кордоні виявлено понад тисячу порушень митного законодавства на 16 млн. грн. або на 2 млн. дол.», - зауважив І.КАЛЕТНИК.

За його даними, у 2010 році рівень товарообороту між Україною і Молдовою зріс на 6% - до 800 млн. дол., а за чотири місяці поточного року – на 14% або до 250 млн. дол.