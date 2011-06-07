Росія хоче зробити жорсткішим кредитування добудови ХАЕС

Росія хоче зробити жорсткішими умови кредитування добудови третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС, що ускладнило переговори про підписання контракту на будівництво.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

За словами співрозмовника агентства, Росія хоче замінити державні кредити для добудови цих двох блоків на кредити комерційних банків, які набагато дорожчі.

“За першим варіантом ми, якби узяли в кредит, наприклад, мільярд, повинні повернути на 20-30% більше, а нові умови практично потроюють відсотки - узявши мільярд, ми будемо повинні повернути два», - сказав співрозмовник агентства.

Він зазначив, що це питання планується винести на рівень глав урядів двох країн.

Окрім цього, за словами джерела, дотепер Україні не надані звіти, як розв`язуватимуться питання безпеки, вимоги до яких посилилися після аварії на АЕС «Фукусіма-1».

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорта», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС в Росії. Кредит необхідний для фінансування розробки технічних проектів двох реакторних установок енергоблоків, а також на закупівлю устаткування з тривалим циклом виготовлення у рамках добудови ХАЕС.

1 березня ц.р. міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що НАЕК «Енергоатом» має намір у травні 2011 року взяти кредит у Сбербанку Росії у розмірі 4 млрд. дол. для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Раніше ВАТ «Сбербанк Росії» висловило готовність надати НАЕК «Енергоатом» кредит у розмірі 1 млрд. дол. на проведення підготовчих і першочергових робіт з добудови енергоблоків №3 і № 4 Хмельницької АЕС.

Кредитний комітет «Сбербанку Росії» планував 27 грудня 2010 року обговорити виділення кредиту «Енергоатому» в обсязі 1 млрд. дол., проте цього не сталося через невирішеність питання про держгарантії, а також відсутність на той момент схвалення добудови блоків з боку Верховної Ради України.

2 червня ц.р. генеральний директор «Атомпроектінжиніринг», що є відокремленим підрозділом ДП НАЕК «Енергоатом», Володимир БРОННІКОВ заявив, що питання надання Сбербанком Росії кредиту на добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС буде вирішене у ході зустрічі прем`єр-міністрів України і Росії Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА у червні цього року.

Сьогодні, 6 червня, заступник генерального директора з розвитку і міжнародного бізнесу російської держкорпорації «Росатом» Кирило КОМАРОВ заявив, що «Росатом» розраховує до кінця року підписати контракти на добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС.

К.КОМАРОВ зазначив, що Україна будуватиме ці енергоблоки за рахунок своїх власних фінансових ресурсів, а також залучення коштів комерційних банків.