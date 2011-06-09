У київському метро щось трапилося: чи то дим, чи то аварія

У Київському метрополітені припинявся рух потягів на Куренівсько-Червоноармійській лінії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні оголошення про зупинення руху час від часу робили чергові по станціях метрополітену, посилаючись на те, що це пов’язано з технічними причинами.

В ГУМВС Києва кореспонденту УНІАН зазначили, що, за попередніми даними, приблизно в районі станції метро «Палац «Україна» машиніст потягу побачив задимлення.

Наразі на місце пригоди виїхали оперативні служби. В який час стався інцидент, у міліції поки що не уточнюють.

Тим часом у прес-службі ГУ МНС Києва УНІАН сказали, що рух відновлено буквально через 5 хвилин. За їх даними, зупинка сталася через несправність потягу біля ст.м. «Либідська». Потяг відбуксирували на запасний шлях.

Водночас у прес-службі метрополітену на телефонні дзвінки так і не відповіли. Хоча черговий по метрополітену, до якого вдалося додзвонитися, запевнив, що нормальний режим руху буде відновлено найближчим часом.